Руководство Шумерли поздравляет с Днём машиностроителя

Уважаемые горожане!
Наш город является таковым благодаря предприятиям, специализирующимся на выпуске машиностроительной продукции. И сегодня, в преддверии Дня машиностроителя, мы отдаем дань памяти и уважения всем, кто работал и работает на градообразующих предприятиях, развивая машиностроение и выстраивая дальнейшие перспективы развития.
И именно от вашего труда во многом зависит, каким станет наш город, уровень достатка и комфорта наших горожан.
Уважаемые машиностроители, ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Желаем здоровья, успехов во всех начинаниях, добрых дел и помыслов вам и вашим близким!
Глава города Шумерли С. Яргунин, глава администрации города Шумерли
В. Шигашев.
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