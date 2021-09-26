Руководство Шумерли поздравляет с Днём машиностроителя

Уважаемые горожане!

Наш город является таковым благодаря предприятиям, специализирующимся на выпуске машиностроительной продукции. И сегодня, в преддверии Дня машиностроителя, мы отдаем дань памяти и уважения всем, кто работал и работает на градообразующих предприятиях, развивая машиностроение и выстраивая дальнейшие перспективы развития.

И именно от вашего труда во многом зависит, каким станет наш город, уровень достатка и комфорта наших горожан.

Уважаемые машиностроители, ветераны отрасли!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Желаем здоровья, успехов во всех начинаниях, добрых дел и помыслов вам и вашим близким!



Глава города Шумерли С. Яргунин, глава администрации города Шумерли

В. Шигашев.