Пусть работа будет в радость!

Работники двух градообразующих предприятий, Шумерлинского завода специализированных автомобилей и комбината автомобильных фургонов в это воскресенье отмечают свой профессиональный праздник – День машиностроителя. Среди них — Лев Александрович Григорьев, инженер-конструктор конструкторского бюро по ремонтным мастерским и автофургонам.

Л.А. Григорьев родом из д. Савадеркино Шумерлинского района. Закончив в Егоркинской школе 8 классов, среднее образование он получил в Туванской средней школе и поступил в Чувашский сельскохозяйственный институт на факультет механизации. Первым местом, где выпускник института стал применять полученные профессиональные знания, стало ГСКБ Шумерли. Однако молодого инженера техотдела через два месяца забрали в ряды Советской Армии.



По возвращении Льва Александровича пригласили на работу в колхоз «Большевик» автомехаником. Но спустя полтора года, когда знакомые сообщили об открывшейся вакансии в ГСКБ, он решил связать свою трудовую деятельность с машиностроением. Так с 1987 года Л.А. Григорьев больше ни разу не поменял место работы. Как начал трудился в конструкторском отделе инженером-конструктором, так и трудится по сегодняшний день, разве что квалификация стала выше, поменялись разряды – с третьего на первый.



В разговоре со Львом Александровичем выясняется, что предпосылки к работе с карандашом и линейкой, оказывается, у него были с детства. «Я любил рисовать, возиться над альбомным листом. А в институте все пять лет только и делали что чертили, — рассказывает машиностроитель. – Полученные азы инженерии развились в нужном направлении и дополнились необходимыми знаниями уже непосредственно на рабочем месте».

С благодарностью и с теплотой вспоминает Лев Александрович своих наставников, которые помогали советами, можно сказать, вводили в профессию. Это Валерий Павлович Зобков, Станислав Васильевич Султаев, Владимир Александрович Белобородов, Виктор Максимович Сушенцов и другие. Так он влился в дружный коллектив конструкторов, вскоре и сам встал в ряды опытных специалистов. Сегодня Л.А. Григорьев трудится в конструкторском отделе, во главе которого стоит главный конструктор Вадим Александрович Ганин.

Лев Александрович был верен профессии и в тяжелые для предприятия годы. В 90-е, когда и ГСКБ претерпевало нелегкие времена, месяцами не выдавали зарплату, ему во многом помогло переждать трудности наличие своего подсобного хозяйства.



Л.А. Григорьев, несмотря на то, что работает на одном из заводов Шумерли, остался жить на малой родине — в деревне Савадеркино, откуда ездит каждый день на работу в город. Как отметил мой собеседник, он привык к своему ритму жизни, к каждодневной поездке и чувствует в этом полноту жизни: в городе он – инженер-конструктор, а в деревне – хозяин своего домашнего хозяйства, где всегда есть дело для мужских рук. «Я, выросший в деревне, люблю деревенскую жизнь, ее заботы и дела. Ни разу не возникала мысль переехать жить в город. Я считаю, что одно является дополнением другого: за чертежами я выполняю умственную работу, а дома — физическую», — рассказывает мой собеседник.



А хозяйство у Григорьевых немалое – и земля, и скотины полон двор. Супруга Ольга Михайловна работала в колхозе «Большевик» заведующей столовой, бригадиром, сейчас находится на заслуженном отдыхе, занимается домашним хозяйством. При выполнении больших дел, особенно летом, им приходят на подмогу дети.

Григорьевы вырастили троих детей. Дочь Оксана, медик по образованию, проживает в Москве, Олеся – специалист по социальной работе комплексного центра соцобслуживания населения Шумерли, сын Михаил – участковый уполномоченный межмуниципального отдела МВД РФ «Шумерлинский».



Ну а четыре внука — радость и отрада для Григорьевых, и летом их дом полон детских голосов.

Льву Александровичу в этом году исполняется 60 лет. Из них больше половины — 35 лет — отданы работе в конструкторском бюро по ремонтным мастерским и автофургонам. «В преддверии Дня машиностроителя поздравляю коллег с нашим праздником. Со многими из них мы работаем бок о бок не первый десяток лет. Желаю плодотворной работы и душевного комфорта. Пусть работа будет в радость!» — говорит напоследок инженер-конструктор.

Марина Ветликова.