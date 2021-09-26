Уважаемые работники машиностроительной отрасли!

Сердечно поздравляем вас с Днём машиностроителя!



Ваш труд, знания и многолетний опыт вносят большой вклад в сохранение и преумножение традиций машиностроительной отрасли. Благодаря вашей работе появляются новые технологии и перспективные проекты, успешно внедряемые в промышленности.

Желаем дальнейшей плодотворной работы, новых производственных достижений, надежных партнеров! Реализации новых планов и начинаний!

Здоровья вам и вашим близким, счастья и благополучия!»



Правление корпорации «Проект-техника»,

руководство АО «ШЗСА», профком.

Уважаемые работники и ветераны

АО «Комбинат автомобильных фургонов», шумерлинцы!

Примите самые искренние поздравления с Днём машиностроителя!



Во все времена трудиться в сфере машиностроения было престижно и почетно. Машиностроительная отрасль играет важную роль в техническом перевооружении промышленности, создании высококачественного оборудования, способного достойно соперничать с зарубежными аналогами.

И сегодня, благодаря техническому и кадровому потенциалу

АО «КАФ», мы можем сказать, что наше предприятие вносит достойный вклад в развитие машиностроительной отрасли города, республики и страны. Мы по праву гордимся славной историей нашего предприятия, талантом и мастерством работников, замечательными трудовыми традициями.

От всей души поздравляю с профессиональным праздником наш трудовой коллектив, партнеров и заказчиков, а также ветеранов, которые являются примером добросовестного отношения к труду, преданности родному предприятию и любви к избранной профессии.

Желаю всем доброго здоровья, творческого созидательного труда, новых свершений, дальнейших успехов в труде и процветания! Счастьяи благополучия вам и вашим близким!



Генеральный директор АО «Комбинат автомобильных фургонов» С. Васильев.