Поздравление Главы Чувашии с Днём машиностроителя

Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём машиностроителя!

Машиностроительная отрасль — это основа промышленного комплекса Чувашской Республики, которая составляет треть в структуре обрабатывающих производств.

Сегодня в машиностроительной отрасли республики трудится 20 тысяч человек. Благодаря каждому из вас, вашему опыту и квалификации наши предприятия наращивают объемы производства, выпускается новая, востребованная многими отраслями и сферами продукция, в том числе за рубежом.

Красноречиво об этом говорят и цифры. По итогам первого полугодия этого года экспорт машиностроительной продукции увеличился на 23 млн долларов США. Уверен, эти показатели будут расти и в перспективе. Производимые в Чувашии машины и техника конкурируют на мировом уровне.

Благодарю каждого из вас за верность профессии, за вклад в развитие важнейшей для экономики республики отрасли машиностроения.

Желаю вам успехов и процветания, реализации новых идей, мира, добра и благополучия!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.