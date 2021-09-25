«Прожектор» поддержан грантом Росмолодёжи

На фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму подвели итоги грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Всего на публичную защиту всероссийского конкурса молодежных проектов вышел 291 проект из 34 регионов России, из них гранты получили 67 участников. В число победителей вошли три проекта из Чувашии, один из них – шумерлинский.

Грант в размере 350 тыс. рублей выиграл проект заместителя директора школы № 2 Юлии Жданович по созданию городского детского медиацентра «Прожектор». Проект направлен на успешную социализацию и профориентацию детей и подростков из малообеспеченных семей, находящихся в группе риска и состоящих на внутришкольном учёте, посредством включения их в медиатворчество и журналистскую деятельность.

В Шумерле на внутришкольном учете в пяти школах состоят 56 детей группы риска, в трудной жизненной ситуации находятся 80 детей. По словам Юлии Жданович, чаще всего такие дети проживают в семьях с низким уровнем дохода и в неполных семьях. И у родителей просто нет возможности отдать ребенка в кружок или на дополнительные занятия. Данная ситуация давит на ребёнка, он не может полноценно реализовать свой потенциал и отстраняется от мира своим агрессивным поведением или абсолютным безразличием к учёбе и общественной жизни.



Участие в мероприятиях проекта «Прожектор» поможет детям не только раскрыться, но и самостоятельно ориентироваться в огромном потоке информации, анализировать её, создавать свой медиапродукт. Юлия Жданович считает, что проект является одним из самых актуальных решений проблемы детей группы риска: «Мы не отучаем их от социальных сетей, а вместе с ними создаем положительный контент».



Проект предоставит юным журналистам широкий спектр возможностей для создания и размещения материалов. И учёба в городском детском медиацентре «Прожектор» уже началась. На первых занятиях по медиатворчеству ребята познакомились с техникой, необходимой для создания видеорепортажей и кинофильмов. Педагог Юлия Жданович познакомила ребят с инструкцией, рассказала о настройке баланса белого, о том, как важно при работе с видеокамерой уделить внимание настройке режима съемки, о правильном ручном захвате камеры и порядке действий при включении камеры. Ребята попробовали самостоятельно использовать все полученные знания и остались довольны результатом.



Проект в действии, дети в восторге, а педагог решает самую важную задачу – по успешной самореализации юных талантов.

Школа № 2.