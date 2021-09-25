В Шумерлинском районе выбрали депутатов в местное Собрание

Всего год прошел с момента формирования депутатского корпуса Шумерлинского района (седьмой созыв, 2020—2025 гг.), как вновь в районе прошли выборы в органы местного самоуправления. На этот раз – в Собрание депутатов Шумерлинского муниципального округа первого созыва.

Напомним, что в мае 2021 года законодательно было закреплено преобразование Шумерлинского района путем объединения всех сельских поселений, входящих в его состав, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа. То есть упразднены Собрания депутатов сельских поселений и формируется одно – теперь уже окружное – Собрание.



Выборы депутатов в орган местного самоуправления в этом году проводились в 17-ти округах вместо привычных 15-ти, а на места в Собрании претендовал 51 кандидат (в 2020 г. – 38). Своих кандидатов выдвинули региональные отделения всех парламентских партий, немало и самовыдвиженцев. Наибольшее число кандидатов, пять, было в избирательном округе № 1 – Русско-Алгашинском. По одному из 4-х для представления своих интересов в Собрании депутатов Шумерлинского муниципального округа избиратели выбирали в округах №№ 2 (Большеалгашинском), 3 (Краснооктябрьском) и 7 (Кумашкинском).

Наталья Игнатьева.