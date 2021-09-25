В Шумерле состоялась традиционная эстафета на призы газеты «Вперёд»

В рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации-2021» сегодня на стадионе «Труд» прошла традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Вперед». В 61-раз районка объединила на беговых дорожках любителей бега и приверженцев здорового образа жизни.

В связи с эпидемиологической ситуацией оргкомитетом было принято решение о проведении спортивного праздника в особом формате – без массового забега и без зрителей и болельщиков. С пожеланием хорошего настроения, удачных стартов и победного финиша к собравшимся обратилась главный редактор газеты «Вперёд» Анна Аношина.



Стартовала эстафета забегом спортивных семей. В упорой борьбе первыми финишировала семья Тениковых (школа № 3).

За ними на беговую дорожку вышли учащиеся 8-9 классов общеобразовательных школ города, среди которых сильнейшими стали ребята из школы № 1.



В забеге среди 10-11 классов победу разделили учащиеся школ № 1 и № 6. Далее в быстроте передачи эстафетной палочки состязались женские команды школы-интерната и ШЗСА. Сильнейшими оказались заводчанки.



Среди мужчин быстрее всех на беговой дорожке стали представители ПЧ-23, а в смешанных командах первыми финиша достигли специалисты Шумерлинского ММЦ.

Победители и призеры легкоатлетической эстафеты удостоены кубков, грамот и призов. Всем без исключения участникам вручены сертификаты годовой подписки на газету «Вперёд».



Несмотря на хмурую погоду и ограничения, связаннные с эпидемиологической ситуацией, все присутствовавшие на спортивном празднике зарядились положительными эмоциями и позитивом.



О. Дмитриева.