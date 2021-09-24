Чувашия взяла второе «золото» на IX Всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT.2021»

Проект Чувашской Республики «Мобильная цифровая платформа – конструктор решений» занял первое место в номинации «Государственное и муниципальное управление: контрольно-надзорная деятельность» IX Всероссийского конкурса региональной информатизации «ПРОФ-IT.2021». Его представила судейской коллегии министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина на форуме в Нижнем Новгороде.

За право стать лучшими наряду с Чувашией боролись Ханты-Мансийский автономный округ – Югра с проектом «Единая информационная база данных домашних животных и животных без владельцев» и Пермский край с проектом «Подсистема «СтройКонтроль» автоматизированной информационной системы мониторинга и управления строительной отрасли Пермского края «АИС Стройкомплекс ПК».

«В условиях пандемии как никогда потребовалась слаженная и оперативная работа, чёткое взаимодействие региональных и муниципальных органов власти для оперативного решения жизненно важных вопросов, - подчеркнула Кристина Майнина, презентуя проект. — Стало необходимым внедрение современных цифровых инструментов и сервисов для повышения эффективности рабочих процессов и взаимодействия, осуществления контрольно-надзорной деятельности. Так появилась идея запуска серии решений на базе мобильной цифровой платформы».

Среди таковых решений Кристина Майнина назвала «Мобильный контролёр» – решение для контроля соблюдения ограничительных мер, связанных с COVID-19, «Мобильный волонтёр» – решение для осуществления адресной доставки лекарственных средств, продуктов и иной помощи нуждающимся, и «Мобильный социологический опрос» – решение для организации и проведения соцопросов, которое позволяет осуществлять дистанционное назначение заданий, собирать статистическую информацию, формировать аналитическую отчетность.

Министр пояснила, что мобильная цифровая платформа и разработанные на её основе решения позволили создать единое информационное пространство для всех участников процесса, обеспечить цифровой подход к взаимодействию региональных и муниципальных учреждений, оцифровать работу по сбору, обработке и анализу необходимых данных.

«В рамках проекта созданы цифровые инструменты для настройки и быстрого запуска новых социальных проектов для координации совместной работы различных учреждений и служб по доставке социальной помощи гражданам», — указала Кристина Майнина.

Минцыфры Чувашии.