21 сентября в Шумерле чествовали финалистов муниципального этапа республиканского конкурса «Семья года-2021».

Самыми достойными в этом году стали две семьи — Анатолия и Марины Ветликовых и Александра и Марины Мещеряковых.

Ветликовы стали абсолютными победителями городского конкурса и будут представлять Шумерлю на республиканском этапе. Мещеряковым покорилась номинация «Дружная семья».

С гордостью хочется отметить, что Марина Ветликова является журналистом нашей газеты. То, что ее семья была признана семьей года, стало приятной новостью для всего нашего коллектива. Марина — добрый и светлый человек. Она всегда разговаривает со своими близкими с особой теплотой и «разруливает» на дню множество ситуаций. А как же иначе — ведь у них с мужем пятеро детей, и их семья — это действительно семь Я!

Ульяна и Мария уже взрослые, но они всегда чувствуют колоссальную поддержку со стороны родителей и знают, что в случае чего могут укрыться под их надежным крылом. Таисия, Иван и Данила обучаются в третьей и во второй школах. Папа и мама для них большой авторитет.



На главе семейства, Анатолии, лежит большая ответственность. Благо, трудностей и работы он не боится, ему подвластно любое дело. У опытного строителя на стадии завершения строительство двухэтажного дома для большой семьи. В настоящее время Анатолий занимается доставкой шумерлинского хлеба в магазины Новочебоксарска. Символично, что новость о том, что они стали семьей года, Ветликовы узнали в день рождения одной из дочерей и этот день стал для них радостным вдвойне.



В семье Александра и Марины Мещеряковых также царят мир и согласие. Александр работает электромонтажником на комбинате автофургонов, Марина — почтальоном. Супруги воспитывают троих детей. Старшая, Мария, в настоящее время является студенткой 1 курса Шумерлинского политехнического техникума. Учебный год начался совсем недавно, ко всему новому нужно привыкать. Но девушку это не тревожит: есть поддержка родителей, а значит, все будет хорошо.



Младшие дети, двойняшки Максим и Денис, посещают детский сад № 15 «Сказка». Кстати, в этот же садик в свое время ходила не только их старшая сестра, но и мама.

Виновников торжества в этот день тепло поздравили глава города Сергей Яргунин, зам. главы администрации Шумерли Ирина Сасакина, председатель городского женсовета Елена Голованова, сотрудники загса и представители учреждений, от которых семьи были представлены на конкурс. Своим выступлением собравшихся порадовал вокальный ансамбль мальчиков гимназии № 8 под руководством Светланы Кощеренковой.

Татьяна Яковлева.