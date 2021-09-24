В Чувашской Республике в настоящее время проживают 359,7 тыс. пенсионеров. Самая многочисленная категория – это получатели страховой пенсии по старости. Она назначена 306,8 тыс. пенсионеров, из которых 57,4 тыс. продолжают свою трудовую деятельность.



Есть среди наших пенсионеров и долгожители. В республике проживают 5309 пенсионеров в возрасте от 90 до 99 лет. Большинство долгожителей проживают в Чебоксарах, Новочебоксарске, в Батыревском, Яльчикском и Ядринском районах.



Долгожителей, перешагнувших 100-летний рубеж, 49 человек: женщин – 44, мужчин – 5. Самая старшая пенсионерка проживает в Чебоксарах, ей в этом году исполнилось 107 лет, а самый старший пенсионер – в Ядрине, в 2021 году он отметил свой 102-й день рождения.



Напомним, что неработающим пенсионерам пенсии ежегодно индексируются в январе, в этом году они выросли на 6,3 %. Средний размер страховой пенсии по старости на 1 сентября текущего года составил 15,6 тыс. рублей. В сентябре этого года по Указу Президента России всем пенсионерам выплатили по 10 тыс. рублей.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике поздравляет пенсионеров с наступающим праздником, желает здоровья, благополучия и активного долголетия!



Пресс-служба Отделения ПФР по Чувашии.