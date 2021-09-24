В рамках реализации проекта "Вперёд, юнкор!» мы продолжаем знакомить читателей с юными корреспондентами, блогерами, фотографами, с теми, кто идет в ногу со временем и чувствует себя весьма уверенно в современном информационном пространстве. Наши сегодняшние гости – руководитель медийного направления Алгашинской школы Галина Халисовна Мухаматуллина и ее ученики.
- Галина Халисовна, расскажите, как в Алгашинской школе зародилось медийное направление и почему Вы решили курировать эту деятельность?
- Все началось с того, что в октябре 2016 года Алгашинская школа стала пилотной площадкой Российского движения школьников и встал вопрос о том, что нужно освещать все мероприятия, проводимые в рамках этого движения.
Когда мы стали распределять между учителями направления деятельности РДШ, каждый из нас выбирал себе то, что пришлось по душе. А так как я с самого детства увлекалась фотографированием, то решила стать куратором медийного направления, хотя, конечно, эта деятельность намного шире.
Хочется заметить, что из четырех направлений программы РДШ активнее всех в нашей школе пошло именно информационно-медийное. Подросткам это очень близко. Львиную часть своего времени они проводят в социальных сетях, общаются на специализированных ресурсах. Поэтому мы с ребятами быстро нашли общий язык и занялись совместным любимым делом.
Первоначально мы фотографировали мероприятия на обычные фотоаппараты и сотовые телефоны, а потом уже выиграли грант на ведение активности РДШ и в школе появились современная оргтехника и фотоаппараты.
- Расскажите, чем именно занимаются ребята?
- В школе был создан медийный центр. Ребята снимают различные видеоролики, размещают свои творческие продукты на школьном канале в YouTube, в социальной сети «ВКонтакте». В школе также работает фотокружок «Веселый объектив», выпускается газета «Прожектор».
Мы стараемся идти в ногу со временем, освещаем школьные мероприятия, праздники, а иногда и крупные события. В 2018 году, например, ребята приняли активное участие в Межрегиональном форуме сельских школ. Они снимали видео и фотографировали, сразу же делали ролики. В 2019 году совместно с чебоксарскими школьниками готовили ролик для республиканской августовской конференции. Эти мероприятия детям особенно запомнились.
Местные жители с удовольствием просматривают наши интернет-ресурсы. А в период дистанционного обучения и позже, когда мамы и папы не могли посещать школьные мероприятия, наша деятельность приобрела еще более значимую роль. Ведь благодаря ей родители могли посмотреть, как выступают их дети.
- Сколько школьников охвачено медийным направлением? Кого Вы можете назвать в числе самых активных ребят?
- Для начала мне хотелось бы отметить девочек, стоявших у истоков этого направления. Это наши выпускницы Ксения Медведева, Анастасия Баева и Лиза Панкова. Они не только создавали ролики, но и брали интервью, готовили различные проекты и раз в месяц выпускали газету «Прожектор», главным редактором которой являлась Лиза Панкова.
Сейчас Ксения Медведева известна в своей среде как блогер. Она снимает различные мероприятия, занимается видео- и фотосъемкой, публикуется в интернет-изданиях. Лиза Панкова обучается в Казани турбизнесу. Она признается, что азы печатной журналистики, полученные в школе, выручают ее при подготовке рекламных материалов.
Далее эстафету подхватили Ольга Деревенская и Михаил Потапов. И если Ольга активно занималась газетой, то Михаил проявил себя в создании видеороликов.
В числе наиболее активных на сегодняшний день — Мария Лисина, Карина Захарова, Карина Овсянкина, Татьяна Кирюшина, Анастасия Лисина. Они создают различные видеоролики, занимаются в фотокружке и др. Ульяна Петросян активно проявляет себя в «Тик-токе». Можно также отметить Милену Бутину и Алису Трифонову — они пишут в газету. Потихоньку начинает писать и Надежда Семенова.
Первый номер газеты «Прожектор» этого учебного года мы планируем выпустить к 5 октября, ко Дню учителя. Школьники пишут различные заметки, а после того, как их проверит учитель русского языка и литературы Екатерина Игоревна Петросян, они пойдут в номер. Как всегда, газета будет доступна в двух форматах — печатном и электронном.
Мы принимаем в свои ряды всех желающих. Медийное направление развивается и в структурном подразделении Алгашинской школы в Красном Октябре (руководитель – Валентина Владимировна Садрисламова). В отличие от алгашинцев, предпочитающих создание видеороликов, дети из Красного Октября больше увлечены фотографированием и созданием презентаций.
- Как часто у вас проходят обучающие занятия?
- Занятия проходят еженедельно — и по выпуску газеты, которой занимаются русоведы, и по фотографированию. Мы проводим их в разные дни, так как некоторые ученики посещают оба направления.
В кружке «Веселый объектив» мы учим правильно фотографировать, находить нужный ракурс, грамотно расставлять людей или объекты, настраивать светочувствительность, режим фотографирования. Теория всегда сопровождается практикой. Работа кружка направлена на развитие у детей творческих способностей, фантазии и внимания.
Чтобы сформировать у ребят навыки и умения в использовании фотоаппарата, видеокамеры, в построении композиции, организуем походы и экскурсии на природу, где фоторепортажная съемка не только расширяет кругозор, представление о нашей действительности, но и позволяет из всей массы впечатлений отбирать самое главное, достойное быть запечатленным на снимках.
Стараемся, чтобы каждый ребенок выбирал себе занятие по душе. Ведь они все разные — некоторым нравится быть на передовой, брать интервью у известных людей, другие, особенно мальчики, предпочитают работать уединенно — монтировать видео, изготавливать ролики.
- Участвуют ли ваши ребята в каких-либо конкурсах? Есть ли достижения?
- Да, мы постоянно участвуем в конкурсах. В некоторых из них ребята просто набираются опыта и удостаиваются сертификатов участников, в других — занимают призовые места. Михаил Потапов и Карина Захарова, например, удостоились дипломов II степени на Международном конкурсе цифровых фотографий «Зима. Кругом белым-бело!». Анастасия Баева и Ольга Деревенская заняли первые места в международных конкурсах цифровых фотографий «Край родной, навек любимый…» и «Земля – наш общий дом», а Ольга еще удостоилась диплома лауреата I степени во Всероссийском конкурсе детско-юношеского творчества "Сударыня наша, Масленица». Достижения есть, и мы постараемся, чтобы их было еще больше.
Впечатлениями о своей деятельности в рамках информационно-медийного направления поделились учащиеся школы
Мария Лисина (9 класс):
- 26 августа мы ездили в Торханы на ежегодную августовскую конференцию. Наша школа показывала свою деятельность в 4 направлениях- агрошкола, профориентация дошкольной группы, читающая школа и медийное.
Я приняла участие в медийном направлении. Мы брали интервью у министра образования Чувашской Республики Аллы Салаевой, у главы администрации Шумерлинского района Льва Рафинова, у начальника отдела образования Татьяны Карагановой и у многих других участников конференции. Были сжатые сроки для монтажа видео, но, несмотря на это, мы справились.
День выдался ярким и насыщенным. Полное видео с участниками интервьюирования можно будет посмотреть на школьном канале в YouTube и в социальной сети «ВКонтакте» ко Дню учителя.
Карина Захарова (9 класс):
- 1 сентября у нас состоялось открытие «Точки роста». В нашей школе присутствовал глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов. Мероприятие проходило на 3-м этаже, в коридоре. Гостей было много и приходилось искать место для удачных фотографий. Конечно, не все кадры получились хорошими, но половина из них достойна внимания. Также мы смонтировали ролик и разместили в YouTube и в «ВКонтакте».
Ульяна Петросян (6 класс):
- В какой-то период времени меня очень заинтересовал «TikTok». Там много интересного видео, и я решила попробовать снимать сама. Сначала у меня не особо получалось. Я снимала все больше и больше, и через некоторое время у меня стали получаться хорошие переходы, классное видео.
Потом друзья перешли в социальную сеть «ВКонтакте», а заодно с ними и я. Попробовала сделать хорошие фотографии и смонтировать видео. Снимала растения, потом членов своей семьи, себя. В первое время тоже не получалось, но я не сдавалась, пыталась обучаться новому.
Сейчас у меня уже более 500 подписчиков в «TikTok». Советую всем не бояться и пробовать себя в новых
направлениях.
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