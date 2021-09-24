В рамках реализации проекта "Вперёд, юнкор!» мы продолжаем знакомить читателей с юными корреспондентами, блогерами, фотографами, с теми, кто идет в ногу со временем и чувствует себя весьма уверенно в современном информационном пространстве. Наши сегодняшние гости – руководитель медийного направления Алгашинской школы Галина Халисовна Мухаматуллина и ее ученики.

Галина Халисовна, расскажите, как в Алгашинской школе зародилось медийное направление и почему Вы решили курировать эту деятельность?

Все началось с того, что в октябре 2016 года Алгашинская школа стала пилотной площадкой Российского движения школьников и встал вопрос о том, что нужно освещать все мероприятия, проводимые в рамках этого движения.

Когда мы стали распределять между учителями направления деятельности РДШ, каждый из нас выбирал себе то, что пришлось по душе. А так как я с самого детства увлекалась фотографированием, то решила стать куратором медийного направления, хотя, конечно, эта деятельность намного шире.

Хочется заметить, что из четырех направлений программы РДШ активнее всех в нашей школе пошло именно информационно-медийное. Подросткам это очень близко. Львиную часть своего времени они проводят в социальных сетях, общаются на специализированных ресурсах. Поэтому мы с ребятами быстро нашли общий язык и занялись совместным любимым делом.

Первоначально мы фотографировали мероприятия на обычные фотоаппараты и сотовые телефоны, а потом уже выиграли грант на ведение активности РДШ и в школе появились современная оргтехника и фотоаппараты.

Когда мы стали распределять между учителями направления деятельности РДШ, каждый из нас выбирал себе то, что пришлось по душе. А так как я с самого детства увлекалась фотографированием, то решила стать куратором медийного направления, хотя, конечно, эта деятельность намного шире. Хочется заметить, что из четырех направлений программы РДШ активнее всех в нашей школе пошло именно информационно-медийное. Подросткам это очень близко. Львиную часть своего времени они проводят в социальных сетях, общаются на специализированных ресурсах. Поэтому мы с ребятами быстро нашли общий язык и занялись совместным любимым делом. Первоначально мы фотографировали мероприятия на обычные фотоаппараты и сотовые телефоны, а потом уже выиграли грант на ведение активности РДШ и в школе появились современная оргтехника и фотоаппараты. Расскажите, чем именно занимаются ребята?

В школе был создан медийный центр. Ребята снимают различные видеоролики, размещают свои творческие продукты на школьном канале в YouTube, в социальной сети «ВКонтакте». В школе также работает фотокружок «Веселый объектив», выпускается газета «Прожектор».

Мы стараемся идти в ногу со временем, освещаем школьные мероприятия, праздники, а иногда и крупные события. В 2018 году, например, ребята приняли активное участие в Межрегиональном форуме сельских школ. Они снимали видео и фотографировали, сразу же делали ролики. В 2019 году совместно с чебоксарскими школьниками готовили ролик для республиканской августовской конференции. Эти мероприятия детям особенно запомнились.

Местные жители с удовольствием просматривают наши интернет-ресурсы. А в период дистанционного обучения и позже, когда мамы и папы не могли посещать школьные мероприятия, наша деятельность приобрела еще более значимую роль. Ведь благодаря ей родители могли посмотреть, как выступают их дети.

Мы стараемся идти в ногу со временем, освещаем школьные мероприятия, праздники, а иногда и крупные события. В 2018 году, например, ребята приняли активное участие в Межрегиональном форуме сельских школ. Они снимали видео и фотографировали, сразу же делали ролики. В 2019 году совместно с чебоксарскими школьниками готовили ролик для республиканской августовской конференции. Эти мероприятия детям особенно запомнились. Местные жители с удовольствием просматривают наши интернет-ресурсы. А в период дистанционного обучения и позже, когда мамы и папы не могли посещать школьные мероприятия, наша деятельность приобрела еще более значимую роль. Ведь благодаря ей родители могли посмотреть, как выступают их дети. Сколько школьников охвачено медийным направлением? Кого Вы можете назвать в числе самых активных ребят?

Для начала мне хотелось бы отметить девочек, стоявших у истоков этого направления. Это наши выпускницы Ксения Медведева, Анастасия Баева и Лиза Панкова. Они не только создавали ролики, но и брали интервью, готовили различные проекты и раз в месяц выпускали газету «Прожектор», главным редактором которой являлась Лиза Панкова.

Сейчас Ксения Медведева известна в своей среде как блогер. Она снимает различные мероприятия, занимается видео- и фотосъемкой, публикуется в интернет-изданиях. Лиза Панкова обучается в Казани турбизнесу. Она признается, что азы печатной журналистики, полученные в школе, выручают ее при подготовке рекламных материалов.

Далее эстафету подхватили Ольга Деревенская и Михаил Потапов. И если Ольга активно занималась газетой, то Михаил проявил себя в создании видеороликов.

В числе наиболее активных на сегодняшний день — Мария Лисина, Карина Захарова, Карина Овсянкина, Татьяна Кирюшина, Анастасия Лисина. Они создают различные видеоролики, занимаются в фотокружке и др. Ульяна Петросян активно проявляет себя в «Тик-токе». Можно также отметить Милену Бутину и Алису Трифонову — они пишут в газету. Потихоньку начинает писать и Надежда Семенова.

Первый номер газеты «Прожектор» этого учебного года мы планируем выпустить к 5 октября, ко Дню учителя. Школьники пишут различные заметки, а после того, как их проверит учитель русского языка и литературы Екатерина Игоревна Петросян, они пойдут в номер. Как всегда, газета будет доступна в двух форматах — печатном и электронном.

Мы принимаем в свои ряды всех желающих. Медийное направление развивается и в структурном подразделении Алгашинской школы в Красном Октябре (руководитель – Валентина Владимировна Садрисламова). В отличие от алгашинцев, предпочитающих создание видеороликов, дети из Красного Октября больше увлечены фотографированием и созданием презентаций.

Сейчас Ксения Медведева известна в своей среде как блогер. Она снимает различные мероприятия, занимается видео- и фотосъемкой, публикуется в интернет-изданиях. Лиза Панкова обучается в Казани турбизнесу. Она признается, что азы печатной журналистики, полученные в школе, выручают ее при подготовке рекламных материалов. Далее эстафету подхватили Ольга Деревенская и Михаил Потапов. И если Ольга активно занималась газетой, то Михаил проявил себя в создании видеороликов. В числе наиболее активных на сегодняшний день — Мария Лисина, Карина Захарова, Карина Овсянкина, Татьяна Кирюшина, Анастасия Лисина. Они создают различные видеоролики, занимаются в фотокружке и др. Ульяна Петросян активно проявляет себя в «Тик-токе». Можно также отметить Милену Бутину и Алису Трифонову — они пишут в газету. Потихоньку начинает писать и Надежда Семенова. Первый номер газеты «Прожектор» этого учебного года мы планируем выпустить к 5 октября, ко Дню учителя. Школьники пишут различные заметки, а после того, как их проверит учитель русского языка и литературы Екатерина Игоревна Петросян, они пойдут в номер. Как всегда, газета будет доступна в двух форматах — печатном и электронном. Мы принимаем в свои ряды всех желающих. Медийное направление развивается и в структурном подразделении Алгашинской школы в Красном Октябре (руководитель – Валентина Владимировна Садрисламова). В отличие от алгашинцев, предпочитающих создание видеороликов, дети из Красного Октября больше увлечены фотографированием и созданием презентаций. Как часто у вас проходят обучающие занятия?

Занятия проходят еженедельно — и по выпуску газеты, которой занимаются русоведы, и по фотографированию. Мы проводим их в разные дни, так как некоторые ученики посещают оба направления.

В кружке «Веселый объектив» мы учим правильно фотографировать, находить нужный ракурс, грамотно расставлять людей или объекты, настраивать светочувствительность, режим фотографирования. Теория всегда сопровождается практикой. Работа кружка направлена на развитие у детей творческих способностей, фантазии и внимания.

Чтобы сформировать у ребят навыки и умения в использовании фотоаппарата, видеокамеры, в построении композиции, организуем походы и экскурсии на природу, где фоторепортажная съемка не только расширяет кругозор, представление о нашей действительности, но и позволяет из всей массы впечатлений отбирать самое главное, достойное быть запечатленным на снимках.

Стараемся, чтобы каждый ребенок выбирал себе занятие по душе. Ведь они все разные — некоторым нравится быть на передовой, брать интервью у известных людей, другие, особенно мальчики, предпочитают работать уединенно — монтировать видео, изготавливать ролики.

В кружке «Веселый объектив» мы учим правильно фотографировать, находить нужный ракурс, грамотно расставлять людей или объекты, настраивать светочувствительность, режим фотографирования. Теория всегда сопровождается практикой. Работа кружка направлена на развитие у детей творческих способностей, фантазии и внимания. Чтобы сформировать у ребят навыки и умения в использовании фотоаппарата, видеокамеры, в построении композиции, организуем походы и экскурсии на природу, где фоторепортажная съемка не только расширяет кругозор, представление о нашей действительности, но и позволяет из всей массы впечатлений отбирать самое главное, достойное быть запечатленным на снимках. Стараемся, чтобы каждый ребенок выбирал себе занятие по душе. Ведь они все разные — некоторым нравится быть на передовой, брать интервью у известных людей, другие, особенно мальчики, предпочитают работать уединенно — монтировать видео, изготавливать ролики. Участвуют ли ваши ребята в каких-либо конкурсах? Есть ли достижения?

Да, мы постоянно участвуем в конкурсах. В некоторых из них ребята просто набираются опыта и удостаиваются сертификатов участников, в других — занимают призовые места. Михаил Потапов и Карина Захарова, например, удостоились дипломов II степени на Международном конкурсе цифровых фотографий «Зима. Кругом белым-бело!». Анастасия Баева и Ольга Деревенская заняли первые места в международных конкурсах цифровых фотографий «Край родной, навек любимый…» и «Земля – наш общий дом», а Ольга еще удостоилась диплома лауреата I степени во Всероссийском конкурсе детско-юношеского творчества "Сударыня наша, Масленица». Достижения есть, и мы постараемся, чтобы их было еще больше.

Впечатлениями о своей деятельности в рамках информационно-медийного направления поделились учащиеся школы

Мария Лисина (9 класс):

26 августа мы ездили в Торханы на ежегодную августовскую конференцию. Наша школа показывала свою деятельность в 4 направлениях- агрошкола, профориентация дошкольной группы, читающая школа и медийное.

Я приняла участие в медийном направлении. Мы брали интервью у министра образования Чувашской Республики Аллы Салаевой, у главы администрации Шумерлинского района Льва Рафинова, у начальника отдела образования Татьяны Карагановой и у многих других участников конференции. Были сжатые сроки для монтажа видео, но, несмотря на это, мы справились.

День выдался ярким и насыщенным. Полное видео с участниками интервьюирования можно будет посмотреть на школьном канале в YouTube и в социальной сети «ВКонтакте» ко Дню учителя.

Карина Захарова (9 класс):

1 сентября у нас состоялось открытие «Точки роста». В нашей школе присутствовал глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов. Мероприятие проходило на 3-м этаже, в коридоре. Гостей было много и приходилось искать место для удачных фотографий. Конечно, не все кадры получились хорошими, но половина из них достойна внимания. Также мы смонтировали ролик и разместили в YouTube и в «ВКонтакте».

Ульяна Петросян (6 класс):