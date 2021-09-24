И это всё о ней… О маме

В рамках реализации социально значимого проекта «Вперёд, юнкор!» редакция газеты «Вперёд» объявляет конкурс зарисовок (статей) «Моя мама лучшая на свете» для детей среднего и старшего школьного возраста. Основной задачей конкурса является выявление талантливой пишущей молодежи, способной заинтересовать своими материалами широкий круг читателей.

Зарисовки должны быть написаны в прозе и главной героиней всех материалов должна быть мама. Та самая, единственная, любимая, незаменимая. При оценке работ будут учитываться глубина мысли, своеобразие подачи материала, раскрытие темы, грамотность. Желательно, чтобы материалы сопровождались фотографией главной героини.



На работах должны быть указаны Ф.И.О. автора, информация о школе и классе, а также контактные данные родителя либо законного представителя.

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: среди учащихся 5-8 классов и учащихся 9-11 классов. Победители будут награждены призами, а все участники получат сертификаты.

Итоги конкурса будут подведены ко Дню матери. Прием работ — до 15 ноября 2021 года по адресу: г. Шумерля, ул. Косточкина, 5, второй этаж, каб. №№ 1, 7 или по e-mail: vpered7@mail.ru. Лучшие работы будут опубликованы в спецвыпуске газеты.



Редакция.