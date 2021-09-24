В День пожилых людей приглашаем в гости!

Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения приглашает жителей и гостей Шумерли и Шумерлинского района 1 октября на День открытых дверей «День особенных, самых мудрых».

Программа Дня открытых дверей предусматривает экскурсию по учреждению, информирование о структуре, об отделениях центра, о правилах получения социальной помощи. Также вы познакомитесь с работой в формате «Мой социальный центр», что включает занятия с психологом в сенсорной комнате, турнир по шахматам и шашкам, встречу с интересными людьми в медиагостиной, мастер-класс по изготовлению осеннего букета, занятия в тренажерном зале и в компьютерном классе.

Ждем по адресу: проезд Мебельщиков, дом 9. Телефон для справок 8 (83536) 2-81-06.