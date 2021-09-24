Акция «Культпоход в музей» состоится 25 сентября

25 сентября в Чувашии впервые пройдёт акция «Культпоход в музей». В этот день республиканские музеи можно будет посетить бесплатно, в их числе Чувашский национальный музей, Чувашский государственный художественный музей, Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева.

Вход в музеи на безвозмездной основе будет доступен только по QR-коду вакцинированного от COVID-19 с портала «Госуслуги». То есть ознакомиться с экспозициями и выставками смогут лишь те, кто сделал прививку от коронавируса.

Предложение активнее внедрять цифровые сервисы для популяризации вакцинации и повышения антиковидной безопасности озвучил Глава Чувашии Олег Николаев на еженедельном совещании в Доме Правительства 20 сентября.

«Давайте подумаем о применении QR-кодов вакцинированного от COVID-19 при посещении учреждений общественного питания, культуры, массовых мероприятий. Потому что на сегодняшний день уже достаточно большое количество вакцинированных, – сказал Олег Николаев. – Система QR-кодов дает возможность участникам процесса запустить программу лояльности и стимулирования».

«Мы решили, что такую систему нужно апробировать как можно скорее. Если акция понравится жителям нашей республики, в перспективе к ней присоединятся и театрально-концертные учреждения», — прокомментировала министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

«25 сентября в акции участвуют выставка «Оборонительные рубежи Чувашии – подвиг в тылу», которая расположена в здании Национального музея на Красной площади, д.5/2; выставка «Созидающий красоту в камне», посвящённая 290-летию архитектора Петра Егорова, которая находится на бульваре Купца Ефремова, д.10; а также экспозиция Музея воинской Славы Чувашской Республики», – рассказала директор Национального музея Ирина Меньшикова.

В этот день для бесплатного посещения будут доступны выставки, расположенные в основном здании Художественного музея на ул. Калинина, д. 60, и экспозиция Музея космонавтики в Шоршелах.

Первоисточник: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики