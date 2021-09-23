Конкурс «ПРОФ-IT.2021»: проект Чувашии признан лучшим

Проект Чувашской Республики «Разработка и внедрение удаленной системы предоставления услуг ТелеМФЦ» признан лучшим в номинации «Государственное и муниципальное управление: организация деятельности органов государственной власти» IX Всероссийского конкурса региональной информатизации, финал которого проходит 23-24 сентября в Нижнем Новгороде.

Разработку представила на суд экспертного жюри конкурса министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина. Конкурентами республики в данной номинации были проекты «Интеллектуальная система обработки документов на базе ИИ в Правительстве Удмуртской Республики» и «Система аудио/видео фиксации и стенографирования судебных заседаний очного и дистанционного формата» (Белгородская область).

Презентуя проект «ТелеМФЦ», Кристина Майнина обозначила, что он направлен на создание комфортных условий при получении государственных и муниципальных услуг жителями отдаленных районов республики. «Только за первое полугодие текущего года каждый пятый житель Чувашии получил услугу через МФЦ. И если в городах посещение центра не вызывает сложности, то для жителей отдаленных районов это зачастую связано с неудобствами», — пояснила она. Также проект призван помочь бизнесу – далеко не во всех районных МФЦ оказываются услуги предпринимателям. По словам министра, проект «ТелеМФЦ» позволит изменить бизнес-процессы МФЦ, а также разработать сервис ТелеМФЦ для удаленного взаимодействия сотрудников при оказании услуг и онлайн-консультаций предпринимателей.

Кристина Майнина сообщила, что в Чувашии 217 офисов привлекаемых организаций (ОПО) на базе модельных библиотек, но в них можно получить только муниципальные услуги, а это влечет за собой снижение количества оказываемых услуг. Проект «ТелеМФЦ» позволит включить ОПО в процессы оказания государственных услуг и обеспечить оказание услуг гражданам в шаговой доступности за счет обслуживания в ОПО.

«Большое спасибо коллегам из АУ «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии и лично директору Анисимову Михаилу за то, что разработали такой удобный, качественный и классный сервис дистанционного оказания услуг для бизнеса и для жителей Чувашии», — подчеркнула Кристина Майнина после оглашения результатов конкурса.

«Большое спасибо коллегам из АУ «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии и лично директору Анисимову Михаилу за то, что разработали такой удобный, качественный и классный сервис дистанционного оказания услуг для бизнеса и для жителей Чувашии», - подчеркнула Кристина Майнина после огл