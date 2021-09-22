Правительство Чувашии одобрило штрафы за выезд на лед вне ледовых переправ

На заседании Кабинета Министров Чувашской Республики, которое провел Глава республики Олег Николаев, одобрены изменения в статьи 201 и 33 Закона Чувашской Республики «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике».

Проект документа регулирует вопросы, связанные с обеспечением соблюдения юридическими лицами, должностными лицами и гражданами требований, установленных Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Чувашской Республике в части запрета движения транспортных средств, не являющихся средствами передвижения по льду.

Предлагается внести изменения в статью 201, которая устанавливает ответственность за нарушение правил пользования водными объектами, предусмотрев в ней возможность наложения административного взыскания в виде штрафа за движение транспортных средств по льду водных объектов вне ледовых переправ, оборудованных в соответствии с правилами, за исключением средств передвижения по льду.

«Сотрудниками спасательных формирований с целью предупреждения гибели людей проводится разъяснительная работа, устанавливаются знаки безопасности на водных объектах, организовываются оборудованные ледовые переправы. Однако профилактическая работа не позволяет минимизировать происшествия на льду. За последние 10 лет на территории республики на водных объектах в период ледостава зафиксировано 26 случаев провала транспортных средств под лед, перевертывания и попадания в промоины и полыньи», – пояснил председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Олег Яковлев.

За совершение административного правонарушения законопроектом предлагается предусмотреть штрафные санкции: на граждан — 3 тыс рублей, на должностных лиц – 5 тыс рублей, на юридических лиц – 10 тыс рублей. За повторное совершение административного правонарушения сумма штрафа увеличивается.

Кроме того, предлагаются изменения в часть 2 статьи 33 Закона, которые наделяют должностных лиц органов местного самоуправления, являющихся членами административных комиссий, правом составлять протоколы об указанных административных правонарушениях и рассматривать их.

Глава республики Олег Николаев не исключил, что предлагаемые размеры штрафов могут быть пересмотрены на стадии обсуждения законопроекта в Государственном Совете Чувашской Республики, учитывая тяжесть последствий от подобного рода нарушений.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.