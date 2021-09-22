Об эпидситуации по заболеваемости ОРВИ в Чувашской Республике

За последнюю неделю в республике зарегистрировано 9 035 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 741,9 на 100 тысяч населения, заболеваемость выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущей неделей.

Рост заболеваемости отмечен среди взрослых – в 1,4 раза и в возрастных группах: 3-6 лет – на 9,6%, 7-14 лет – в 2,2 раза, 15-17 лет – в 1,7 раза, в возрасте до 2-х лет заболеваемость сохранилась на уровне прошлой недели.

Превышены еженедельные эпидемические пороги среди всего населения и в возрастных группах: 7-14 лет, 15 лет и старше.

По городу Чебоксары заболеваемость ОРВИ также выросла по сравнению с предыдущей неделей в 1,5 раза. Рост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, за исключением детей до 2-х лет. Превышение еженедельных эпидемических порогов наблюдалось среди всего населения г. Чебоксары и среди детей в возрасте 7- 14 лет, 15 лет и старше.

Среднереспубликанский уровень заболеваемости превышен в г. Чебоксары в 1,5 раза, в г. Шумерля – на 33,6%, в г. Канаш – на 17,5%, в Цивильском районе – на 30,4%.

В республике проводится мониторинг возбудителей гриппа и ОРВИ, циркулируют возбудители негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус).

В Чувашской Республике продолжается прививочная кампания против гриппа. В республику поступило более 290 тысяч доз вакцин против гриппа (38,8% от запланированного количества).

По данным медицинских организаций привито против гриппа 105 317 человек (8,7% населения республики), в том числе 39 798 детей.

Напоминаем, что можно значительно снизить вероятность заболевания гриппом, предприняв следующие меры:

— сделайте прививку против гриппа. Вакцинация — лучший способ защититься от заболевания и его осложнений;

— сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте;

— избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют;

— пользуйтесь одноразовой медицинской маской в людных местах;

— тщательно мойте руки с мылом, промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта;

— регулярно делайте влажную уборку, увлажняйте воздух, проветривайте помещение, в котором находитесь;

— ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физическими упражнениями.

Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике