«Лига лекторов» ищет таланты

Известный в Чувашии блогер Катя Малинина вступила в «Лигу лекторов»

Девушка, у которой в инстаграме более 20 тысяч подписчиков, решила принять участие во всероссийском конкурсе «Лига лекторов». Екатерина Малинина занимается созданием одежды, продюсирует различные проекты. Об этом она часто рассказывает в своих прямых эфирах в соцсетях.

Теперь блогер решила испытать себя в новом качестве: стать публичным лектором общества «Знания».

«Мне есть, что рассказать людям, поделиться своим опытом. Кроме этого, я хочу развить свои навыки публичных выступлений, прокачать ораторское мастерство», – написала на своей страничке девушка.

Молодой преподаватель ЧГУ им. И.Н. Ульянова Андрей Никифоров считает, что участвовать в подобных конкурсах очень важно. Лектор должен уметь грамотно работать с аудиторией — держать внимание, быть на одной волне со слушателями и не бояться взаимодействовать с ними.

Отметим, новый проект российского общества «Знание» — «Лига Лекторов» — стартовал 3 сентября. Это конкурс нацелен на поиск, отбор и выявление талантливых лекторов, профессионалов из разных областей, готовых ими делиться с аудиторией.

Победители получат возможность проводить регулярные выступления в рамках проектов Российского общества «Знание», обучение и стажировки, поддержку в создании собственного контента, а также призы от партнеров конкурса и авторские туры в уникальные места России (Байкал, Камчатка, Карелия, Алтай и другие).

Попробовать свои силы может любой. Талантливые люди из любого региона получат возможность заявить о себе на большую аудиторию и выйти на новый уровень. Подать заявку можно на сайте до 26 сентября.