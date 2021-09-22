В Шумерлинском политехе новый директор

Заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Ольга Хлебникова представила коллективу Шумерлинского политехнического техникума нового директора. Им стал Александр Савельев.

Глава администрации города Валерий Шигашев присоединился к рабочей встрече руководства с коллективом учреждения, пожелав назначенному директору успехов в новой должности и преумножения достижений.

В свою очередь, Александр Савельев поблагодарил за конструктивные пожелания, отметив, что в дальнейшей своей деятельности вместе с педагогическим коллективом акцент будет делать на повышение компетенций студентов в соответствии с современными требованиями, укреплении материально-технической базы техникума.

Замминистра продемонстрировали учебно-производственные мастерские техникума, указав на имеющиеся проблемные моменты: необходимость проведения ремонта в ряде мастерских, обновления оборудования, модернизации направлений, особенно «Поварского дела». Ольга Хлебникова не понаслышке знакома с организацией средне профессионального образования, т.к. до назначения на должность замминистра возглавляла Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции.

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