Определены победители муниципального этапа республиканского конкурса «Семья года-2021»

Сегодня в Шумерле чествовали финалистов городского этапа республиканского конкурса «Семья года-2021». Самыми достойными в этом году стали две семьи – Марины и Анатолия Ветликовых и Марины и Александра Мещеряковых. Ветликовы стали абсолютными победителями городского конкурса и будут представлять Шумерлю на республиканском этапе. Мещеряковы стали победителями в номинации «Дружная семья».

В семье Ветликовых пятеро детей: три дочери и два сына. Все они окружены любовью и вниманием со стороны родителей. Ульяна и Мария уже взрослые, а младшие, Таисия, Иван и Данила, обучаются в школах № 3 и № 2.

Марина и Александр Мещеряковы воспитывают троих детей. Старшая, Мария, в настоящее время обучается в техникуме. Младшие, двойняшки Максим и Денис, посещают детский сад № 15 «Сказка». Кстати, в этот же садик в свое время ходила и их мама, а также старшая сестра.

Виновников торжества тепло поздравили глава города Сергей Яргунин, зам. главы администрации г. Шумерли Ирина Сасакина, председатель городского женсовета Елена Голованова, сотрудники ЗАГСа и представители учреждений, от которых семьи были представлены на конкурс. Своим выступлением собравшихся порадовал вокальный ансамбль мальчиков гимназии № 8 под руководством Светланы Кощеренковой.

Т. Александрова.