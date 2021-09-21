Интересные итоги выборов в России и Чувашии

Парламентские выборы в России завершились. Явка на них составила 51,68%, а фаворитом гонки стала «Единая Россия». Между тем, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, несмотря на конституционное большинство, партия ухудшила результат 2016 года. Но результаты выборов всё равно оказались весьма интересными.

Госдума РФ несколько созывов оставалась четырёхпартийной. На фоне сложившейся системы появление в обновленном парламенте пятой партии (это место заняли «Новые люди») назвали чуть ли не сенсацией.

В сентябре нынешнего года пятипроцентный барьер «Новые люди» преодолели и на выборах в региональные парламенты. Партию захотели видеть в органах законодательной власти Карелии, Чувашии, на Камчатки, в Красноярском крае и еще в 16 регионах.

«Сенсация: представительство политических партий в Госсовете Чувашии увеличивается в полтора раза. Впервые в истории парламент республики станет шестипартийным. В нем появляются новые люди – как прямом, так и в переносном смысле», — заявил председатель регионального Центризбиркома Александр Цветков.

Еще одна тенденция, которую подсветили прошедшие выборы: возросший интерес населения к политике. Россияне не просто отдавали голоса за знакомые лица и названия партий, но готовы были пристально наблюдать за кандидатами и до голосования. Более осознанное отношение к выборам отразилось и на результатах местных кампаний. С 17 по 19 сентября жители девяти регионов могли проголосовать за кандидатов в губернаторы. Подсчет показал: однозначный выбор граждане сделали уже в первом туре.

В нынешнем году за выборами на участках следили 500 тысяч наблюдателей, это почти в два раза больше, чем во время парламентских выборов 2016 года. И на этом различия не заканчиваются. На фоне цифровизации процесса предыдущие выборы выглядят чуть ли не консервативным пережитком: один выборный день — воскресенье, сложная система открепительных удостоверений, слабая представленность в социальных сетях.

За пять следующих лет систему удалось изменить почти до неузнаваемости и «синхронизировать» c изменившимися потребностями избирателей. Трехдневное голосование сделало выборы доступнее для тех, кому неудобно приходить на участки в выходные дни. Сыграла на привлечение избирателей и возможность проголосовать удаленно.

Изменился процесс наблюдения за голосованием. В каждом регионе открылись специальные общественные штабы. Картинку в высоком разрешении сюда передавали больше 100 тысяч камер видеонаблюдения. Попасть в штабы мог любой желающий. Свою роль сыграли социальные сети. Пользователи активно размещали сообщения на своих страницах и в тематических аккаунтах, вели трансляции с участков, выкладывали фотографии и видео. Все это сделало наблюдение за процессом голосования не просто открытым, а по-настоящему массовым.

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