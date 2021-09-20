Социальные выплаты защищены от взыскания

Вернуть ошибочно списанные кредитными учреждениями денежные средства, защищенные Федеральным законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ, жители республики могут в том кредитном учреждении, в котором произведено удержание.



Судебный пристав-исполнитель, направляя требование о списании денежных средств в банки, которые подтвердили наличие счета (счетов) у должника, не располагает сведениями о его назначении. Арест накладывается не на счет, как многие неверно полагают, а только на средства на нем и ровно на ту сумму, которая необходима для погашения задолженности. Остальными средствами гражданин может распоряжаться. Отдельным пунктом судебный пристав-исполнитель требует от кредитных учреждений не обращать взыскание на денежные средства, которые защищены законодательством.



Для возврата денежных средств необходимо представить документы, которые подтверждают зачисление на арестованный счет средств, на которые не может быть обращено взыскание.

Контроль за назначением платежа и недопущением списания социальных выплат возложен на кредитные организации. Для этого в банках действует система дифференциации разных доходов гражданина. Это специальные коды, введенные в отношении выплат, на которые не может быть обращено взыскание и установлены ограничения по размеру их удержания. Указывать код дохода обязан работодатель или иное лицо, перечисляющее денежные средства. Это впоследствии отражается в системе мониторинга Центрального банка Российской Федерации.



Списание выплат, на которые не может быть обращено взыскание, возможно в нескольких случаях: если кредитные организации нарушают требования судебного пристава-исполнителя; если маркировка социальных выплат ошибочна или вовсе отсутствует; если гражданин переводит защищенные законом выплаты на другой счет (в таком случае маркировка теряется).



Организациям, которые допустили нарушение социальных прав граждан, грозит административная ответственность по п. 3 ст. 17.14 КоАП РФ («Нарушение законодательства об исполнительном производстве»).

Напоминаем, в случае установления фактов неправомерного списания банками и кредитными организациями денежных средств должника, обладающих иммунитетом в силу закона, помочь гражданину смогут в том учреждении, в котором произведено удержание, а также в отделении судебных приставов по месту жительства.



УФССП России по Чувашии.