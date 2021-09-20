«Сенсационные результаты»: парламент Чувашии станет 6-партийным

Сегодня в 8 утра ЦИК Чувашии провела брифинг по предварительным итогам голосования.

Как сообщил председатель регионального Центризбиркома Александр Цветков, на данный момент обработано более 98% протоколов участковых избирательных комиссий. По его словам, полученные сведения позволяют уже с достоверной точностью определить предварительные результаты всех избирательных кампаний, которые прошли в нашей республике.

Так, на выборах депутатов Государственной Думы по Канашскому одномандатному округу №37 победу одержал действующий депутат Госдумы Анатолий Аксаков с предварительными 41,74% голосов. В Чебоксарском одномандатном округе №38 первой стала кандидат от «Единой России» Алла Салаева, ее поддержали 39,89% избирателей.

На выборах депутатов Госдумы в Чувашии «Единая Россия» набрала 37,24%, КПРФ – 22,48%. «Справедливую Россию – За правду» поддержали 14,92% избирателей, ЛДПР – 6,8%, партию «Новые люди» – 5,67% .

«Сенсация: представительство политических партий в Госсовете Чувашии увеличивается в полтора раза. Впервые в истории парламент республики станет шестипартийным. В нем появляются новые люди – как прямом, так и в переносном смысле», — заявил Александр Цветков.

По предварительным итогам, голоса избирателей на выборах депутатов Государственного Совета республики распределились следующим образом:

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 35,07 %;

КПРФ – 21,32%;

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ – 15,13%;

ЛДПР – 7,05%;

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 6,95%;

НОВЫЕ ЛЮДИ – 5,88%.

Окончательные итоги Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики планирует подвести на своем заседании 21 сентября.

чувашинформ.рф.