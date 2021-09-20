Охрана избирательных участков полицией — нормальная практика

В Сети распространяется информация, что на УИК 2115 в Шемуршинском районе после окончания первого дня голосования якобы заходила женщина, представлявшаяся сотрудником полиции.

В ЦИК Чувашии пояснили, что в этом нет ничего странного, все избирательные участки республики находятся под охраной, в том числе и этот УИК.

«Каждую ночь там находился сотрудник полиции. Обращений на повреждение пломб, несанкционированное вскрытие сейфов, проблемы с избирательной документации не поступало», — сообщила руководитель направления по взаимодействию со СМИ ЦИК Чувашии Валентина Алексеева.

чувашинформ.рф.