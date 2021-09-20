Настоящие сотрудники не звонят людям с требованием перечислить деньги!

В последнее время в республике фиксируются случаи мошенничества, когда неизвестные звонят по телефону и представляются сотрудниками Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике. При этом злоумышленники сообщают об операциях, якобы производимых с банковскими счетами граждан. При этом настоятельно не рекомендуют им звонить в банк, так как в отношении сотрудников банка якобы возбуждено уголовное дело и проводятся следственные действия, которым граждане могут помешать.



Под этим предлогом злоумышленники настаивают на переводе сбережений граждан на якобы безопасные банковские счета. Мошенники обладают технической возможностью завуалировать свой исходящий номер под номер телефона Следственного управления, а также для убедительности присылают поддельное фото якобы удостоверения сотрудника Следственного управления или других официальных документов.



Мы призываем граждан быть внимательными и не дать себя обмануть! Сотрудниками Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике не применяется какая-либо практика по перечислению денежных средств и взиманию их с граждан, кроме как по вступившему в законную силу приговору суда и только по реквизитам, указанным на официальном сайте Следственного управления. Наши сотрудники никогда не высылают фотографии и другие копии своих служебных удостоверений. Если собеседник требует от вас по телефону перечислить какие-либо денежные средства, прекратите разговор, уточните информацию в своем банке и сообщите об этом в полицию по телефону 02.

СУ СКР по Чувашии.