Жительница Чувашии лишилась почти полмиллиона рублей, мечтая о женихе-американце

В середине сентября в межмуниципальный отдел МВД России «Шумерлинский» обратилась 65-летняя местная жительница, которая заявила о мошенничестве на сумму почти полмиллиона рублей.

Пенсионерка рассказала, что в июле этого года через соцсети познакомилась с военнослужащим США. Они начали переписываться и затем решили встретиться. Для этого мужчина попросил написать письмо на место службы, чтобы ему разрешили уйти в отпуск. В ответ на отправленное заявление ей сообщили о необходимости оплатить 900 евро. Пенсионерка оформила кредит и перевела на указанный счет деньги. Но так как шумерлинка не является женой «американца», ее попросили заплатить еще 2500 евро за страхование его жизни. Часть денег женщина снова взяла в кредит, другую часть израсходовала из своих сбережений. Затем пенсионерка перечислила 1550 евро за перелет американца в Россию, оформив займы в микрофинансовых организациях. «Военнослужащий» обещал возместить все расходы в двойном размере.

Потратив почти полмиллиона рублей и не дождавшись прилета своего нового друга, женщина обратилась в полицию.

В настоящее время полицейские устанавливают личность предполагаемого мошенника.

МВД ЧР.