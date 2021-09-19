Шумерлинские УИКи о нововведениях на выборах

В организации проходящих в эти дни выборов есть ряд нововведений. Как поделились информацией Шумерлинские УИКи, одним из них стало оснащение всех избирательных участков специальными металлическими ящиками для хранения бюллетеней.

В таких опечатанных ящиках храниятся бюллетени, заполненные 17 и 18 сентября. Их предварительно поместили в сейф-пакеты. На каждом сейф-пакете члены комиссии и наблюдатели поставили свои подписи.

Сам процесс голосования проходит под пристальным вниманием видеокамер и наблюдателей. Помимо этого, на участках находятся сотрудники полиции.

Новую партию бюллетеней, заполненных избирателями в последний день голосования, после закрытия участков в 20.00 часов извлекут из урн для подсчёта. К ним будут добавлены и бюллетени за 17 и 18 сентября.