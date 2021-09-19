Шумерлинские наблюдатели вышли на прямую связь с Центром общественного наблюдения

Члены штаба общественных наблюдателей Шумерли под руководством председателя Игоря Кириллова и заместителя председателя Общественной палаты ЧР Ирины Булыгиной в режиме онлайн приняли участие в видеоселекторном совещании Центра общественного наблюдения.

«Выборы в славном городе Шумерле проходят спокойно, в рабочем порядке, — сообщила участникам совещания Ирина Булыгина. — На некоторых участках, наряду с музыкальным сопровождением, проходят и другие праздничные мероприятия. Так, голосующие на избирательном участке 2118, расположенном в школе номер 6, могут посетить персональную выставку работ юного художника, ученика этой школы».

Ирина Евгеньевна отметила высокую подготовку общественных наблюдателей, которые активно информируют общественность о ходе выборов через соцсети. Всего общественными наблюдателями выставлено шесть тысяч постов с избирательных участков.

«Самое главное — что наши работники и общественные наблюдатели сохраняют свое здоровье и здоровье своих избирателей», — сообщила Ирина Булыгина, давая высокую оценку созданным на избирательных участках мерам санитарно-эпидемиологической безопасности.

В видеосовещании приняли участие глава администрации Шумерли Валерий Шигашев и глава города Сергей Яргунин.