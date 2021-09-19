Выборная кампания-2021 вышла на завершающий этап. На текущий момент ЦИК России зафиксировано несколько фактов вбросов бюллетеней. Подтвердилось 12 случаев взбросов бюллетеней в восьми регионах страны, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Речь идет об Адыгее, Калмыкии, Северной Осетии, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях.

Во всех случаях бюллетени были признаны недействительными, правоохранители продолжают проверки. Кроме того, глава ЦИК России подчеркнула, что в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях освобождены от должности председатели участковых комиссии, где произошли вбросы.

В Чувашской Республике фактов вброса не зафиксировано. Информацию подтвердили в ЦИКе республики и в Центре общественного наблюдения.

«Совершенно однозначно могу сказать, что ни одного вброса не зарегистрировано на данный момент» — сообщил руководитель Штаба общественного наблюдения Александр Белов, подводя итоги Единого дня голосования в регионе.