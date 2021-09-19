Трехдневное напряжение привело к сбоям в восприятии реальности у некоторых наблюдателей

Наблюдатели от КПРФ на избирательном участке № 1753 в Чебоксарском районе подготовили странную жалобу. Им показалось, что еще до закрытия участка здесь уже начался подсчет голосов.

На каком основании они сделали такой вывод, остается только гадать. Возможно, причина в элементарной усталости. Пристально следить за сложным процессом в течение трех дней подряд – задача не из простых.

На самом деле в момент подачи жалобы избирательный участок продолжал работать в штатном режиме. И этому есть видео-подтверждение.

За полчаса до закрытия участка избирателей на нем уже не было. Комиссия начала подготовку к подсчёту. Работники УИК складывали документы, готовили бланки актов, в том числе, собрали и скрепляли списки. Документы лежали одной стопкой возле одного из членов комиссии, который перед закрытием участка был готов обеспечить голосование в случае прибытии избирателей. Голосование окончено не было, подсчет голосов не начинался.

Но наблюдатели от КПРФ увидели другую картину и составили жалобу. После ее рассмотрения сбитые с толку наблюдатели с высокой вероятностью получат от работников УИК убедительное подтверждение видеокадрами и опровержение домыслов.

чувашинформ.рф