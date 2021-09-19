Принуждение к голосованию или ложный донос? «Скверный анекдот» в Моргаушском районе

В Единый день голосования, 19 сентября, кандидаты в депутаты пытаются использовать последние возможности, чтобы заявить о себе избирателям. В соцсетях появилось видео, на котором кандидат от КПРФ позирует перед камерой в деревне Одаркино Моргаушского района.

В видеоролике говорится о том, что заведующая местным детским садом принуждала своих подчиненных голосовать за определенную партию. Для полноты картины в кадре вместе с кандидатом-обвинителем стоит жительница деревни, которая работает поваром в этом детском садике. Но всю историю «принуждения» почему-то излагает не «пострадавшая», а кандидат-автор видеоролика.

В процессе выясняется, что повар детсада проголосовала так, как посчитала для себя нужным, и ни на какие «принуждения» не отреагировала. То есть, в полной мере воспользовалась своим правом свободного выбора.

Кандидат от КПРФ утверждает, что в отношении заведующей детсадом будет возбуждено дело, и уже кто-то дает показания. Якобы есть какие-то скриншоты переписки в чате детского сада. Но в своей обвинительной публикации кандидат от КПРФ этих доказательств не приводит.

Вот как комментирует эту ситуацию Президент Адвокатской палаты Чувашской Республики, член Общественной палаты Чувашии Елена Кузьмина: «Центральная избирательная комиссия республики отвечает за организацию выборов. Возможность проголосовать для избирательницы была обеспечена в полном соответствии с избирательным законодательством. Принуждение, о котором заявляет избирательница — это уже уголовно наказуемое деяние. Ей нужно как можно скорее обратиться в правоохранительные органы и предоставить доказательства о нарушении избирательных прав в виде принуждения. Только следствие и суд могут устанавливать факт совершения данного преступления. При этом важно помнить об уголовной ответственности за заведомо ложный донос».

В то же время стало известно, что ЦИК России готовит письмо в адрес руководства КПРФ в связи с провокационным поведением членов избиркомов от КПРФ.

«Из разных регионов приходит информация: начинают заваливать комиссии «особыми мнениями», которые, видимо, были заготовлены еще до выборов. Мы знаем эту технологию, сталкивались с ней. Вряд ли партия могла дать такую директиву. Нужно разобраться, кто это делает и зачем. С целью дискредитировать партию или с какой-то иной. Пусть Геннадий Андреевич срочно разбирается», — цитирует председателя ЦИК Эллу Памфилов ТАСС.