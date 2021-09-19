Председатель УИК в Шумерлинском районе поделилась интересными моментами выборов

В числе наиболее опытных представителей избиркомов Шумерлинского района — Альбина Ивановна Григорьева, председатель участковой избирательной комиссии № 2208 Шумерлинского сельского поселения.

В этой комиссии она работает с 1995 года. Сначала была членом УИК, а с 2005 года является председателем.

За такой значительный период работы в этой сфере ей, конечно же, есть что вспомнить. И она поделилась интересными моментами выборов с Шумерлинской газетой «Вперёд».

«В первые годы работы я принимала участие в голосовании вне помещения. Оборудование тогда было тяжелым и до места голосования нас подвозили на лошадях. А в это время раньше всегда была Масленица, и кучер нам говорил — пойте песни, иначе не повезу. И так мы с песнями ездили на голосование…», — рассказала Альбина Ивановна.

Теперь в отдаленные деревни выезжают автобусы, оборудованные как «избиркомы на колесах».