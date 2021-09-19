Председатель ТИК Шумерлинского района: «Мы благодарны всем работающим на участках»

Трехдневная кампания по выборам депутатов в Государственную Думу России и в Госсовет Чувашии вышла на финишную прямую. Избиратели с утра уже начали приходить на избирательные участки.

Несмотря на нелегкий график работы, все участковые избирательные комиссии работают в штатном режиме, письменных жалоб на некорректное поведение членов УИКов и замечаний не поступало, сообщили Шумерлинская газете «Вперёд» в районной территориальной избирательной комиссии. Камеры на всех участках продолжают фиксировать всё происходящее, сотрудники полиции также несут службу. Наблюдатели от Общественной палаты и партий беспрепятственно выезжают с комиссиями на дом к избирателям.

«Мы очень благодарны всем сотрудникам и общественникам, работающим в эти дни на участках. Их труд действительно нелегкий, напряжённый, требующий постоянного внимания и сосредоточенности, — рассказала председатель Шумерлинской районной ТИК Елена Якушева. — При возникновении каких-либо проблем оперативно помогаем УИКам их решать. Например, вчера объехали все участки в районе, откуда поступали вопросы технического характера».