По данным Центризбиркома Чувашии на 18.00 19 сентября явка по республике составила 53,92 %

В 20 часов завершилось трехдневное голосование, закрылись все избирательные участки республики.

По данным регионального Центризбиркома, на 18.00 19 сентября явка по Чувашии составила 53,92%.

С большим отрывом в лидерах по активности по-прежнему держится Яльчикский район, где проголосовали 90,39% избирателей. Вторую и третью строчку по явке занимают Янтиковский (83,19%) и Шемуршинский (80,97%) районы. Практически «наступает на пятки» им Батыревский район, где свой выбор сделали 80,25% избирателей.

Заметно активизировались города республики – Чебоксары и Новочебоксарск. В столице Чувашии в среднем явка составляет более 44%, в городе-спутнике – 42,83%)

чувашинформ.рф