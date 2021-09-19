

Ход голосования и подсчет голосов избирателей в Чувашии контролируют наблюдатели от кандидатов и партий, а также более 2200 общественных наблюдателей. Они следят за соблюдением закона на избирательных участках, фиксируют инциденты и сообщают об этом в территориальный Штаб общественного наблюдения.

В ряды общественных наблюдателей впервые вошла жительница Шумерли Ольга Кутлеева. Она прошла подготовку на трех семинарах, организованных региональным общественным Штабом по наблюдению за выборами при Общественной палате Чувашии. Её научили работать в мобильном приложении «Независимый общественный мониторинг», правильно освещать ход голосования на публичных информационных площадках, оперативно предупреждать возможные нарушения на избирательном участке и давать им правовую оценку. "Нас, наблюдателей от Общественной палаты, на избирательном участке 2814 в школе N 3 двое, — рассказала Ольга корреспондентам Шумерлинской газеты «Вперёд», — работаем, сменяя друг друга. Все снятые материалы размещаю на своих страничках в соцсетях с целью наибольшей открытости процесса. Надеюсь, что все эти меры повысят доверие шумерлинцев к выборной кампании и они станут более активными в использовании своего избирательного права".