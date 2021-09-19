Молодежь Шумерли и Шумерлинского района понимает важность участия в выборах

Член молодежного парламента города Шумерли Михаил Романов, например, является не просто избирателем, но и наблюдателем на участке № 2813, расположенном в Центре детского творчества. Он считает, что от участия в выборах зависит будущее нашей страны.

«Все мои знакомые и друзья, а также совершеннолетние члены парламента уже проголосовали и сделали свой выбор. Возможно, на некоторых повлиял и мой пример, ведь я, будучи наблюдателем, выкладывал много постов в соцсетях по выборной тематике», — говорит Михаил.

Уроженка деревни Верхний Магарин Дарья Егорова принимает участие в выборах в третий раз.

«В настоящее время я живу в Татарстане. Работаю в национальной художественной галерее «Хазине» государственного музея изобразительных искусств. Параллельно учусь в магистратуре на историка искусств. Вчера вечером я специально приехала в родную деревню для участия в выборах, потому что чувствую ответственность и важность своего решения. А сегодня уже уезжаю обратно», — делится молодая избирательница.

Кстати, по данным Шумерлинской районной ТИК, в списке голосующих более 2,5 тысяч молодых людей до 35 лет, из них впервые голосующих – 83 человека. Как отмечает секретарь Людмила Саерова, наибольшую активность проявляет молодежь д. Егоркино, с. Ходары и Юманай.