Мастер спорта России проголосовала в родном Шумерлинском районе

Двадцатидвухлетняя Ася Ванеева, мастер спорта России по легкой атлетике, относится к выборам очень серьезно. В свою родную деревню Лесные Туваны в этот раз она приехала специально, чтобы принять участие в голосовании.

В настоящее время Ася проживает в Чебоксарах, учится в магистратуре Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. Одновременно профессионально занимается спортом в СШОР № 3 города Новочебоксарска.

Как отмечает девушка, вся молодежь в ее окружении голосует с желанием. Вот и сегодня она пришла на выборы не одна, а с подругой-одноклассницей Екатериной.