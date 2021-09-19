Известный шумерлинский поэт пришел на выборы с творческим подарком

Необычно и радостно проходит третий день голосования на избирательном участке в библиотеке-филиале им. М. Сеспеля. Он находится в отдаленном микрорайоне города Шумерли. Место хорошо знакомо местным жителям, неравнодушным к культурному досугу. Наверное, поэтому многие приходят сюда не только проголосовать, но и поделиться мыслями, пообщаться.

Так и житель Палана, известный шумерлинский поэт и художник Михаил Колчин сегодня пришёл на выборы с творческим подарком. Автор прочитал собственное стихотворение-размышление о любимой Шумерле. «Я патриот своего города,» — отметил автор после того, как проголосовал.