Жители деревни Большое Камаево пришли на голосование в традиционных чувашских нарядах

На выборы — как на праздник. А чем это не повод для веселья? Сегодня художественный коллектив «Сеспель» дружным составом пришел в УИК 1142, который находится в деревне Большое Камаево Мариинско-Посадского района. На этот раз — не выступать, а отдать свой голос за достойных кандидатов.

«Для нас важно благополучие наших семей, благоустройство и процветание нашей Республики. Мы выполнили свой гражданский долг и отдали свои голоса за достойных кандидатов», — поделились своими мнениями члены художественного коллектива «Сеспель».

чувашинформ.рф