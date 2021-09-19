В ЦИК Чувашии прокомментировали ситуацию со вскрытием сейфа на одном из участков

В Штаб общественного наблюдения за выборами в Чувашии поступила информация, что на одном из избирательных участков Новочебоксарска утром 19 сентября был якобы вскрыт металлический ящик, где хранятся сейф-пакеты с бюллетенями.

В ситуации снова помогли разобраться камеры видеонаблюдения, установленные на всех избирательных участках республики.

«Была нарушена процедура хранения документов. В металлическом ящике вместе с сейф-пакетами лежала и документация комиссии: списки избирателей, журнал. Их и достала утром председатель участковой комиссии. Это подтверждено записями с камерами видеонаблюдения. То есть к сейф-пакетам с бюллетенями никто не притрагивался», — прокомментировал ситуацию заместитель председателя ЦИК Чувашии Игорь Михайлов.

чувашинформ.рф