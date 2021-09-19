Выборы в Шумерле насыщены приятными событиями

Дни выборов на избирательных участках города Шумерли насыщены интересными событиями и встречами.

Например, избирателю участка № 2821 Наталье Ивановне Улановой сегодня была вручена благодарность председателя ЦИК России Эллы Памфиловой за организацию и проведение избирательной кампании в 2018 году. Наталья Ивановна более 10 лет являлась членом избиркома.

А к визиту ещё одного избирателя члены комиссии подготовили сюрприз. Виктору Васильевичу Колчину, на протяжении 15 лет принимавшему участие в выборах в качестве члена избирательной комиссии, сегодня исполнилось 76 лет. Утром он пришёл на участок № 2822 в качестве избирателя. Но не только проголосовал, а ещё и получил поздравления от председателя избиркома Веры Алексеевны Паксеевой и коллег.