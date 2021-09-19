Выборная лихорадка и лавина фейков

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод отметил, что «эти выборы отличает большой объем фото и видеоматериалов, и это делает кампанию более заметной, публичной, притягивает интерес со стороны избирателей».

С этим утверждением трудно не согласиться. Но нельзя не заметить и обратной стороны медали: множится коллекция фейков и нелепых публикаций в соцсетях, достоверность которых нет смысла даже проверять – настолько они абсурдны.

Чтобы расширить свою аудиторию и привлечь новых подписчиков, блогеры скармливают публике непроверенную и просто карикатурную информацию в стиле «у попа была собака». Этим же грешат и представители ряда политических партий. Тут, видите ли, член избирательной комиссии съел документ, чтобы скрыть следы какого-то (известного только автору публикации) преступления. Там столетнюю бабульку обманом убедили поставить галочку в бюллетене. По недомыслию или в корыстных целях авторы таких публикаций искусственно создают грязную пену, в которой тонут действительно важные события.

Во время трехдневного голосования в Чувашии на площадке Центра общественного наблюдения регулярно проходят брифинги с участием специалистов и экспертов. Обсуждая проблемы и нарушения, возникающие во время голосования, эксперты и наблюдатели вынуждены реагировать и на откровенно фейковые новости. Такая ситуация, конечно, не способствует усилению доверия граждан к самому процессу голосования.

чувашинформ.рф