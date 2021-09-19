Все в Канаш! В школе №3 для избирателей открыли соляную шахту здоровья

Директор школы, председатель УИК №602 Марат Шадаев пообщался с журналистами.

«В школе № 3 города Канаша избиратели могут посетить соляную шахту, где могут подышать полезным насыщенным солями воздухом.

А дети, пока родители голосуют, поиграть в сенсорной комнате, создать свой рисунок на песочном столе, порезвиться в сухом бассейне», — заметил Марат Шадаев.

Традиционно большинство избирательных участков организованы на базе общеобразовательных школ. Коллективы учреждений постарались создать максимально комфортные условия для голосования. Во многих местах организована торговля выпечкой, чаем и кофе. В помещениях оформлены выставки осенних поделок, детских рисунков.

чувашинформ.рф