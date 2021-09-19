Александр Белов: «Фейковые новости во время голосования – как гидра: одну голову отрубаешь – вырастает другая»

Руководитель Центра общественного наблюдения за выборами Александр Белов прокомментировал ситуацию с ложной информацией, которая распространяется в соцсетях о ходе голосования в Чувашии. Борьбу с фейками он сравнил с попыткой победить гидру, у которой вырастают две новые головы взамен одной отрубленной.

«Пошли фейки и по Чувашии. Сейчас они растут в геометрической прогрессии. Конечно, это связано с тем, что до закрытия участков остались считанные часы. И участники выборов стремятся получить какие-то дополнительные очки на финише. Сегодня появилось видео, на котором человек выходит из кабинки для голосования и бросает в урну пачку бюллетеней. Утверждается, что это происходит в Чувашии. Коллеги посмотрели – точно такие же ролики оказались в ряде городов страны, с указанием, что это происходит именно там. Когда и где это было заснято, никто не знает. Но написали, в том числе, и про Чувашию. Хотя ничего подобного здесь не было», — рассказал Александр Белов.

На распространение фейков Белов предложил смотреть иронически: «Люди, которые этим занимаются, так или иначе, проявляют интерес к выборам. Они что-то такое распространяют. В результате молодежь или просто несведущие люди начинают интересоваться, ищут подтверждение информации и выясняют, что это фейк. Так тоже появляется интерес к политической жизни, и это хорошо».

чувашинформ.рф