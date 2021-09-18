Старший полицейский на выборах в Шумерле: «Обстановка спокойная»

Старший полицейский МО МВД России «Шумерлинский» Радислав Николаевич Шуськин за годы службы работал на всех проводившихся выборах и следит за правопорядком уже 9 лет, начиная с 2012 года. С 17 по 19 сентября в его ведении избирательные участки №№ 2803 и 2804.

«Сам я уже проголосовал вчера, а сегодня заступил на пост. Обстановка спокойная, без происшествий», — рассказал блюститель порядка.

Дежурство сотрудников полиции организовано в целях обеспечения правопорядка на избирательном участке. За ходом выборов также следят общественные наблюдатели.