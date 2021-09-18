Работницы Шумерлинского лесничества встречают профессиональный праздник на избирательных участках

Сегодня в Шумерле состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников леса с участием Главы Чувашии Олега Николаева. В числе отмеченных различными наградами — две родные сестры, обе являются председателями участковых избирательных комиссий Шумерлинского района Наталья Медведева и Анна Ластухина.

«На нашем участке выборы проходят в штатном режиме. За вчерашний день проголосовало 13% избирателей. Сегодня я ненадолго выбралась на торжественное мероприятие, на котором мне была вручена Благодарность администрации Шумерлинского района. Члены нашей УИК продолжают работать, в данное время меня заменяет заместитель Валентина Учаева. После окончания торжества вернусь на избирательный участок, где проведу и завтра — официальный День работников леса», — поделилась с Шумерлинской газетой «Вперёд» председатель участковой избирательной комиссии 2201 Большеалгашинского сельского поселения Наталья Медведева.

Председатель УИК 2214 Торханского сельского поселения Анна Ластухина сегодня также удостоилась Благодарности администрации Шумерлинского района. В этом статусе на выборах работает уже 3 года.