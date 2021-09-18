Представители одной из партий ищут ковид на избирательных участках

Кандидат в депутаты одной из партий распространяет информацию, что в участковой комиссии, что располагается в Кугеськом лицее, работают люди, которые должны находиться на самоизоляции.

«Больных ковидом на данном участке нет. Допуск к работе переболевших членов УИК осуществлён в соответствии с действующими нормативными правовыми актами», — сообщил секретарь ЦИК Чувашии Олег Ефимов.

Республиканский избирком добавляет, что на участках соблюдаются необходимые противоковидные меры, свыше 64,8% членов избиркомов вакцинированы от коронавируса.

чувашинформ.рф