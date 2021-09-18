Обладательница знака материнской славы «Анне» проголосовала за будущее своих детей

Татьяна Мотова из Шумерли вместе с мужем воспитывают пятерых детей. Четверо из них — учащиеся 8-й гимназии, младшая — воспитанница детского сада «Сказка».

«Голосуя, мы решаем, в какой стране будут жить наши дети, — говорит Татьяна. — Сегодня я на себе ощущаю поддержку государства. Реальных и адресных льгот много, начиная от школьного питания и заканчивая помощью в приобретении земельного участка. В этом году мы ещё получили на своих четверых детей так называемые «школьные» – по 10 тысяч рублей. Эти деньги стали хорошей поддержкой в подготовке к школе. А на прошлых выходных на Дне города Шумерли Глава Чувашии Олег Николаев вручил мне знак материнской славы Чувашской Республики «Анне»».