На участке 1827 в Чебоксарах КОИБ заменили стационарным ящиком для голосования

В Сети появилась информация, что на УИК 1827 в Чебоксарах после закрытия участка якобы происходил вброс бюллетеней в КОИБ.

Центризбирком республики вместе с наблюдателями оперативно проверили информацию, в том числе по камерам видеонаблюдения. Информация о возможном нарушении не подтвердилась.

На избирательном участке произошел сбой в работе комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБа). Причина сбоя – слабый оттиск печати, в техподдержку сообщили, комментируют ситуацию в региональном избиркоме. Голосование продолжили в резервную стационарную урну. А после закрытия участка в соответствии с инструкциями КОИБ решили перепроверить.

«На видео изображен момент, когда по окончании голосования председатель УИК в соответствии с постановлением ЦИК России пробовала опустить бюллетени из резервного стационарного ящика в КОИБ. Но комплекс обработки избирательных бюллетеней опять давал сбои. В итоге непринятая часть бюллетеней была упакована в сейф-пакеты», — прокомментировала ситуацию руководитель направления по связям со СМИ ЦИК Чувашии Валентина Алексеева.

Голосование сегодня продолжается в стационарные ящики. Хранение бюллетеней в КОИБ нормативными актами разрешается – сообщают в Центризбиркоме республики.

чувашинформ.рф