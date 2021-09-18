Наблюдатели оценили ситуацию с неопечатанной урной на одном из участков в Чебоксарах

В Штаб общественного наблюдения поступила информация, что на одном из избирательных участков Чебоксар 17 сентября стояла неопечатанной урна для голосования.

Наблюдатели, члены комиссии подтверждают, что в 8 утра ящики были пустые.

«Второй день работаю наблюдателем на этом участке. Голосование 17 и 18 сентября проходило в штатном режиме, несанкционированного вкладывания бюллетеней или вбросов не было. Урна в ходе голосования не вскрывалась», — говорит наблюдатель на УИК №1818 Софья Иванова.

Это доказывают и записи с камер видеонаблюдения.

В любом случае по процедуре бюллетени в конце дня перемещены в отдельные сейф-пакеты. Если встанет вопрос о принятии решений по действительности либо недействительности бюллетеней от 17 сентября, их можно подсчитывать отдельно.

чувашинформ.рф